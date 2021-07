Enjoy Destinations sul segmento lusso: partnership con Belmond

11:43

Enjoy Destinations, il tour operator di Kkm Group, annuncia la firma di una partnership con Belmond, facendo un ulteriore passo nel segmento dei viaggi di lusso.

I clienti dell’operatore potranno scegliere tra tutti i prodotti del brand Belmond, tra cui safari, escursioni, tour esperienziali e soggiorni. Ma non manca la possibilità, messa a disposizione di tutte le agenzie di viaggi già per luglio e agosto, di scegliere il Venice Simplon-Orient-Express.



Enjoy Destinations, si legge nella nota, “si occuperà anche della commercializzazione di ‘Curiosity Circle’, iniziativa firmata Belmond che prevede una serie di pacchetti tematici dedicati all’arte, alla storia, all’artigianato e all’enogastronomia, riservati a piccoli gruppi con pernottamento nelle strutture del Gruppo di tutta Italia”.



“Questo accordo – è il commento di Manuela Altinier (nella foto), responsabile programmazione del tour operator – per noi è un attestato di stima e di fiducia nella nostra professionalità. Sposiamo perfettamente la visione del lusso incarnata da Belmond e grazie all’operazione ‘Curiosity Circle’ abbiamo l’opportunità di proporre anche l’Italia, valorizzando al meglio la sua bellezza e contribuendo alla conoscenza della sua storia e delle sue straordinarie tradizioni”.