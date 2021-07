Gioco Viaggi, il catalogo Montagna Collection arriva in agenzia

08:00

Gioco Viaggi ha presentato il nuovo catalogo Montagna Collection, con strutture in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Austria. In totale si parla di 50 strutture a disposizione delle agenzie di viaggi e orientare alle vacanze estive.

L’esperienza su questo prodotto è stata affinata anche grazie al fatto che Gioco Viaggi è l’operatore incaricato di organizzare le trasferte dei tifosi che seguono la squadra di calcio del Genoa durante il ritiro estivo nella Valle dello Stubai, in Austria.



“Moltissimi i tifosi genoani che si sono affidati alla nostra organizzazione, apprezzando le strutture proposte che sono comunque ideali per una vacanza estiva in pieno relax immersi in paesaggi straordinari” evidenzia Gigi Torre, titolare del tour operator di Genova. Che aggiunge: “L’intero catalogo offre molti spunti per trascorrere piacevoli soggiorni, oltre che in Austria, anche in Trentino Alto Adige ed in Valle d’Aosta, grazie all’accurata selezione di hotel che abbiamo messo a punto”.