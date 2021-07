Silversea vara Otium, la spa per un nuovo concetto di benessere

14:45

Silversea lancia un nuovo concetto di benessere, Otium, con una prima spa che debutterà sulla Silver Dawn in novembre. Il programma verrà poi esteso a tutte le navi della flotta.

La compagnia non ha rivelato ufficialmente i dettagli del programma, ma ha affermato che il concetto è "ispirato alla filosofia delle terme romane unita alle tradizionali prestazioni per le quali Silversea è diventata famosa".

Il chief marketing officer di Silversea, Barbara Muckermann, in un post riportato da Travel Weekly afferma che dopo aver lanciato il programma culinario Salt nel 2020, che "utilizza la cultura del cibo per comprendere meglio le destinazioni che visitiamo", il marchio si è reso conto di essere pronto ad affrontare "un nuovo lusso anche del benessere”.



Si tratterà di un'esperienza personalizzata, che inizierà prima della spa, magari scegliendo tra accappatoio e kimono e proseguendo con un percorso personalizzato che unisce speciali trattamenti, aree termali, elementi e ingredienti naturali e anche tocchi di lusso come sorseggiare il cocktail preferito. L'esperienza Otium proseguirà dopo la spa, in piscina o nella suite, con una serie di momenti, servizi e sorprese ad hoc.