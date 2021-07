Silver Moon, battesimo ufficiale per l’ultima nata di casa Silversea

15:55

Sei settimane dopo il suo viaggio inaugurale, la Silver Moon, nona nave della flotta Silversea, è stata ufficialmente battezzata in Grecia durante un evento che il ceo e presidente di Royal Caribbean Group Richard Fain ha definito "un simbolo di ripartenza delle crociere".

"Gli ultimi 17 mesi sono stati frustranti – ha detto Fain -. È vero, i viaggi sono ancora limitati, ma la crociera sta riaprendo la strada al turismo". L'amministratore delegato di Silversea, Roberto Martinoli, ha affermato che il nome è un simbolo della "forza e della resilienza del nostro settore".



Come riportato da Travel Weekly, gli ospiti sulla nave hanno avuto un assaggio del programma ‘Sea and Land Taste’, che unisce escursioni a terra incentrate su cibo e bevande e un ristorante a bordo, un bar e un laboratorio per lezioni di cucina. Insieme, favoriscono l’approccio alla cultura di una destinazione attraverso la lente della sua cucina. La nave, che naviga con un massimo di 596 ospiti, è la seconda delle navi di classe Muse della flotta.