Kuoni France: “Con regole chiare le prenotazioni arrivano”

10:10

La gente ha voglia di viaggiare: lo dimostra il fatto che, quando le regole sono chiare, prenotazioni arrivano. Ad affermarlo è Emmanuel Foiry, presidente di Kuoni France.

In un’intervista a tourmag.com, il manager racconta il particolare momento che il turismo sta vivendo, con cambi continui di regole per spostarsi tra i diversi stati.



“Oggi possiamo vedere chiaramente che c'è un vero e proprio boom dei consumi in molte aree - afferma il presidente del tour operator - e penso che ne beneficeremo nel viaggio non appena verranno revocate le restrizioni”. La buona notizia, infatti è che “quando i provvedimenti sono chiari per i viaggi ci sono prenotazioni”.