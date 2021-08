08:03

A un anno di distanza dalla ripartenza nel Mediterraneo, Msc Crociere torna ai Caraibi dagli Usa con Msc Meraviglia. La nave ha lasciato ieri il porto di Miami, segnando un momento importante per la compagnia.

Entro la fine dell’estate più della metà della flotta Msc sarà tornata a navigare.



“È con grande soddisfazione che, dopo la nostra la ripartenza avvenuta già ad agosto 2020 nel Mediterraneo, è finalmente giunto il momento di poter dare il via alla ripartenza negli Usa con Msc Meraviglia - ha dichiarato il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa -. Abbiamo lavorato moltissimo allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi, un protocollo già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico che recepisce le normative europee degli Ue Healthy Gateways, ma che assieme al nostro team di esperti internazionali abbiamo arricchito e potenziato e che ha reso quindi possibile la ripartenza anche nel Nuovo Mondo. Aspettiamo adesso fiduciosi la possibilità di poter tornare presto a viaggiare in crociera negli Stati Uniti anche dall’Italia”.



Il viaggio

La prima crociera di Msc Meraviglia durerà 4 notti e farà tappa a Nassau, Bahamas e Ocean Cay Msc Marine Reserve, dove la nave si fermerà una notte.



Msc negli Usa

Msc Meraviglia inizia così la sua programmazione negli Stati Uniti, da cui effettuerà crociere di 3 e 4 notti e, a partire dal 18 settembre 2021, itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali.



Successivamente, Msc Divina diventerà la seconda nave a operare viaggi dagli Usa, con itinerari di tre, quattro e sette notti a partire da settembre. Le crociere partiranno da Orlando (Port Canaveral), nuovo homeport per la società.