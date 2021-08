Lastminute.com nel Regno Unito offre un buono per le vacanze a chi si vaccina

08:00

Un voucher per prenotare una vacanza a chi si fa vaccinare. È questa l’idea di Lastminute.com, che è entrato a far parte della campagna nazionale britannica per spingere le vaccinazioni soprattutto nella parte più giovane della popolazione.

Un’idea che potrebbe essere esportata anche in Italia per convincere i più indecisi a immunizzarsi contro il Covid.



Il portale concederà un buono da 30 sterline da utilizzare per una vacanza ai giovani over 18 che prenoteranno il loro slot per la vaccinazione direttamente sul sito dell’operatore.



"Siamo lieti di collaborare con il programma di vaccinazione dei giovani del Governo. Ci siamo impegnati ad aiutare le persone a viaggiare in sicurezza e i programmi di vaccinazione hanno avuto un grande impatto su questo, soprattutto nel Regno Unito" ha spiegato Andrea Bertoli, ceo del gruppo lastminute.com.



Malgrado il numero di persone completamente vaccinate in Gran Bretagna sia intorno al 70% della popolazione, il governo continua a spingere per immunizzare dal covid la maggior parte dei suoi cittadini anche attraverso campagne di co-marketing come questa, che coinvolgono anche altre aziende non solo del turismo.