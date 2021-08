08:47

Il ceo del Gruppo Royal Caribbean, Richard Fain (nella foto), ha pubblicato su Facebook il suo ultimo aggiornamento video analizzando l'impatto della variante Delta sul settore delle crociere.

Come riportato da Travelpulse, Fain ha dichiarato che l'ultimo capitolo della pandemia ha sconvolto i piani della compagnia, ma i rigorosi protocolli di salute e sicurezza in vigore, nonché i requisiti di vaccinazione hanno contribuito a proteggere gli ospiti e i membri dell'equipaggio.

Mentre la diffusione della variante Delta ha portato a un calo delle prenotazioni per il 2021 e l'inizio del 2022 e ha avuto un impatto sull'attività complessiva degli agenti di viaggi, le compagnie di crociera sono tornate in servizio in tutto il mondo.



"Le prenotazioni, specialmente quelle a breve termine, non sono ancora al livello che noi vorremmo ma stanno crescendo. La fine della battaglia è in vista, ma non possiamo abbassare la guardia".

Le prenotazioni continuano a essere influenzate dalla variante Delta, ma Fain ha rivelato che l'analisi dei marchi del Gruppo mostra che la domanda potenziale è ancora elevata. Di conseguenza, la compagnia di nuovo in servizio più della metà della flotta, con più navi che tornano in mare giorno dopo giorno.