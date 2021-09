Royal Caribbean: Wonder of the Seas (la ‘nave più grande del mondo’) pronta alla consegna

09:19

La ‘nave da crociera più grande del mondo’ si prepara a prendere il largo. La Wonder of the Seas ha infatti completato con successo le prove in mare e prosegue a tappe serrate verso la consegna, stimata per il prossimo ottobre, a Royal Caribbean International.

Costruita dai Chantiers del’Atlantique di Saint Nazaire,avrebbe dovuto debuttare la scorsa primavera ma la pandemia ha costretto il cantiere a rimandare la consegna.

Come ricordato da The Medi Telegraph, Wonder of the Seas è stata concepita per il mercato cinese e quest’ultimo al momento è ancora fermo. Ma non potrà fermarsi a lungo a Saint Nazaire perché il bacino dove si trova servirà al cantiere per allestire la Msc World Europa, che dovrebbe essere varata a dicembre. Quindi, secondo quanto afferma Mer et Marine, l’inverno lo dovrebbe passare ormeggiata a Marsiglia. A oggi il programma di Royal Caribben è quello di farla debuttare in Cina nel marzo 2022 dall’ home port di Shanghai.



Non si sa se l’armatore deciderà di impiegarla altrove in attesa che la Cina sia pronta per riceverla.

Intanto, la nave entra di diritto nel libro dei Guinness: oltre un miliardo di euro il valore della commessa, 362 metri di lunghezza, 64 metri di larghezza massima, 2mila 867 cabine passeggeri che permetteranno di ospitare a bordo un massimo di 6mila 900 ospiti a cui vanno aggiunti 2mila 300 membri dell’equipaggio. Questa è la quinta nave di classe Oasis, ma con la Wonder si è deciso di riprogettare tutti i ponti alti e per questo motivo si è ottenuto un così significativo aumento del volume delle aree interne chiuse.

Forse in arrivo anche altre novità anche per la sesta nave della classe che verrà consegnata nel 2024, con un anno di ritardo rispetto al piano originale.