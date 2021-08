Le Bahamas chiudono i porti ai non vaccinati dal prossimo 3 settembre

10:15

Dal 3 settembre tutte le crociere che entreranno nei porti delle Bahamas dovranno garantire che i passeggeri sopra i 12 anni sono stati completamente vaccinati. Il primo ministro Hubert Minnis ha emesso l’ordine di emergenza ieri, 19 agosto, e il provvedimento sarà in vigore fino al prossimo 1 novembre, si legge su Travel Weekly.

L’ordine include anche le isole private delle compagnie di crociera sul territorio delle Bahamas.



A seguito del provvedimento, le compagnie hanno modificato le loro policy per i passeggeri. Royal Caribbean richiederà a tutti i pax sopra i 12 anni il certificato di vaccinazione per potersi imbarcare a partire dal 3 settembre, mentre i bambini sotto i 12 anni dovranno fornire un risultato di test negativo all’imbarco.



Msc Crociere ha introdotto il divieto di imbarco per tutti gli ospiti non vaccinati che fra il 3 settembre e il 31 ottobre vogliano partire dalla Florida verso Bahamas, ai quali verrà fornito un rimborso completo.