Bahamas in prima fila per la ripartenza. Maria Grazia Marino: “Italiani dall’inverno”

14:05

Le Bahamas spingono sull’acceleratore della ripartenza in sicurezza. “Dal 31 maggio 2021 British Airways ha ripreso i collegamenti non stop da Londra a Nassau - spiega a TTG Italia l’area manager di Bahamas Tourist Office, Maria Grazia Marino - e questo volo permette a chi si sposta da Roma e Milano coincidenza in giornata. Stiamo ricevendo molte richieste di informazioni, sono fiduciosa che nel momento in cui gli spostamenti a lungo raggio saranno consentiti, il mercato italiano ritornerà a visitare il nostro arcipelago”.

Le regole in vigore

Intanto, per entrare nel Paese “Tutti i viaggiatori devono fare la domanda per il Bahamas Travel Health Visa. Chi è vaccinato con entrambi le dosi, dopo 14 giorni dall'ultima dose può allegare il certificato vaccinale e non deve fare nessun tampone. Chi invece non è vaccinato dovrà sottoporsi a un test molecolare (Pcr) 5 giorni prima dell'arrivo alle Bahamas e allegare il risultato negativo alla richiesta del visto sanitario. Una volta a destinazione bisogna compilare ogni giorno un breve questionario online e fare un tampone rapido al quinto giorno di permanenza, senza costi aggiuntivi. Non è invece prevista alcuna quarantena”.



Clean & Pristine

Le Bahamas sono state uno dei primi paesi dei Caraibi a stabilire dettagliati protocolli di sicurezza. Il Ministero del Turismo e Aviazione, insieme a un gruppo di partner del settore pubblico e privato, ha creato un piano accurato per la protezione dei turisti e degli abitanti delle isole. “Con la certificazione Clean & Pristine, gli alberghi, i ristoranti, i trasporti e tutti gli operatori del settore aderiscono a un programma di formazione sui protocolli di salute e sicurezza. Per ogni informazione è possibile consultare il sito bahamas.com/travelupdates”.



Piattaforma di e-learning in italiano

Forti di questi dati, “Il numero di visitatori internazionali aumenta di mese in mese. Il mercato europeo si muove più lentamente, ma la situazione dovrebbe migliorare nella stagione invernale. Fra i nuovi trend, la riscoperta delle Out islands che da sempre offrono la possibilità di una vacanza immersi nella natura”.

E anche sul fronte del mercato italiano si intravede la luce in fondo al tunnel. “C'è tanta voglia di viaggiare, ma persiste ancora incertezza sugli spostamenti. Prevediamo e auspichiamo una situazione più stabile in inverno. Intanto, procediamo sulla strada della formazione del trade, con il lancio di una piattaforma e-learning in italiano nei prossimi mesi. Prevediamo inoltre di incontrare nuovamente i nostri partner a TTG Travel Experience in ottobre”.



Le crociere

Il settore legato alle crociere conferma poi un ruolo di primo piano: “Abbiamo due iniziative di home porting lanciate alle Bahamas questa estate: Crystal Cruise, con partenza da Nassau o Bimini e itinerario nelle Out Islands e Royal Caribbean con partenza da Nassau e visita a Grand Bahama Island e Perfect Day at Coco Cay”. Altro segmento di riferimento, quello dei viaggi di nozze “per il quale abbiamo preparato una brochure dedicata ai matrimoni e alla luna di miele che le agenzie possono richiederci”.

Isabella Cattoni