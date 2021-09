L’Egitto classico riparte: AmaWaterways sul Nilo con la nuova AmaDahlia

08:47

AmaWaterways ha appena varato la sua nuova nave, AmaDahlia, in servizio per le crociere sul Nilo. Come riportato da TTG Media, gli ospiti hanno intrapreso un itinerario di sette notti da Luxor dopo aver celebrato l’avvio delle crociere al Four Seasons Hotel de Il Cairo. Con 36 cabine e 16 suite, la nave da 72 passeggeri offre un'ampia gamma di servizi tra cui una piscina, un bar e due ristoranti.



L'itinerario ‘Secrets of Egypt and The Nile’ è operativo da settembre a giugno, navigando da Luxor ad Assuan e utilizzando voli interni all'Egitto tra Il Cairo e Luxor.

Kristin Karst, vicepresidente esecutivo e co-fondatore di AmaWaterways, si è detta "felice" di vedere AmaDahlia navigare sul Nilo. "L'Egitto ha un posto molto speciale nel mio cuore e sono entusiasta di avere molti altri ospiti che sperimenteranno la bellezza di AmaDahlia e le esperienze che questo itinerario offre".