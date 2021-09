Royal Caribbean: Wonder of the Seas sarà a Roma nell’estate 2022

11:21

Ci sarà anche l’Italia per l’esordio della nuova ammiraglia di Royal Caribbean, Wonder of the Seas, che al suo ingresso in scena diventerà la nave da crociera più grande al mondo grazie alle 100 cabine in più disponibili rispetto alle gemelle della classe Oasis.

Dopo l’inaugurazione a marzo 2022 a Fort Lauderdale, con l’avvio delle crociere primaverili in direzione Caraibi, nel mese di maggio la nave farà rotta sul Mediterraneo per intraprendere itinerari di 7 notti con partenze da Roma e Barcellona. Le vendite per queste crociere verranno aperte il prossimo 22 settembre.



“Wonder brillerà come la più recente meraviglia del mondo nei Caraibi e nel Mediterraneo – ha sottolineato il presidente e ceo Michael Bayley -. Offrirà un esperienza di vacanza che metterà in risalto il meglio di Royal Caribbean e introdurrà nuove avventure che ogni ospite, indipendentemente dalla sua età, potrà godere".