Msc a quota 11 navi operative: Divina salpata da Port Canaveral in direzione Ocean Cay

14:54

Con la partenza di Msc Divina per una crociera di tre notti da Port Canaveral in direzione dell’isola privata di Ocean Cay, salgono a 11 le navi della flotta di Msc Crociere tornate in servizio.

La new entry raddoppia quindi la presenza negli Stati Uniti visto che Msc Meraviglia sta effettuando crociere con partenze da Miami verso Bahamas, Ocean Cay, Isole Cayman, Giamaica e Messico. Gli ospiti basati negli Stati Uniti hanno ora la possibilità di scegliere itinerari di 3, 4 e 7 notti da due differenti porti d'imbarco.



Per quanto riguarda le altre unità, nel Mediterraneo sono sei le navi di Msc Crociere attualmente in navigazione - Seashore, Grandiosa, Seaside, Orchestra, Splendida e Magnifica - con Virtuosa che si unirà a loro il prossimo 22 settembre. Msc Seaview sta invece navigando nel Mar Baltico da Kiel in Germania con crociere in Svezia ed Estonia, e Msc Bellissima sta operando nel Mar Rosso da Gedda, Arabia Saudita, verso Egitto e Giordania.