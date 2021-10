Kuda a sostegno della agenzie con la campagna ‘Travel&Cashback’

10:16

Kuda lancia una nuova iniziativa per le agenzie. Nell’ambito della campagna ‘Travel&Cashback’ l’operatore ha deciso di dare particolare attenzione ai contratti commerciali 2021-2022 con le agenzie di viaggi, garantendo incentivazioni monetizzabili ad ogni vendita.

Giancarlo Brunamonti (nella foto), direttore del t.o., ha spiegato: “Le nostre agenzie, dopo aver stipulato un nuovo accordo commerciale, matureranno dei bonus spendibili nelle prenotazioni successive, senza limiti, ma non cumulabili con altre offerte o promozioni. Il valore maturato sulle prenotazioni di pacchetti Kuda tour operator in tutto il mondo è di 100 euro, mentre sulle destinazioni corto raggio di Maestro tour operator il valore è di 40 euro. Grazie anche alla riapertura di alcune destinazioni di lungo raggio stiamo cercando di sensibilizzare le nostre agenzie per trasformare viaggi sospesi in vendite effettive”.



In questo momento “È essenziale garantire continuità nel nostro lavoro. La nostra è un’azienda ambiziosa che punta a garantire continuità e professionalità per una fidelizzazione dei nostri agenti partner e del cliente finale, con interventi concreti ed efficaci nell’organizzazione e nella distribuzione dei servizi turistici”.