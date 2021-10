08:04

È tempo di ripartire e il ‘salotto del turismo italiano’, come Bruna Gallo (nella foto) definisce TTG Travel Experience, è un’ottima occasione per parlare di progetti futuri. Il direttore commerciale di Human Company non usa mezzi termini nell’etichettare la stagione estiva 2021 come “Molto soddisfacente. L’Italia - spiega la manager - è tornata a correre e ha ripreso a catalizzare anche le richieste dei mercati esteri”. Human Company sarà in fiera a Rimini anche per lanciare l'ultima novità, il nuovo brand HU Open Air. “Si tratta di un nuovo modo di raccontarsi" ,spiega il direttore marketing, Valentina Fioravanti...”. (continua a leggere sulla Digital edition)