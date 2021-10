KKM Group rafforza le travel experience di Enjoy Destinations

15:55

È basata sullo sviluppo di pacchetti a tema a marchio Enjoy Destinations la partnership che KKM Group ha siglato con Visit Brussels, l’ente del turismo della regione di Bruxelles Capitale. “I pacchetti predisposti insieme a Visit Brussels - spiega Manuela Altinier, Responsabile Enjoy Destinations - sono un esempio concreto di come un city break che il cliente potrebbe anche organizzarsi online può trasformarsi in un’esperienza di viaggio unica e irripetibile, disponibile solo in agenzia. Il valore aggiunto di queste proposte nasce dalla sinergia con l’ente del turismo, sia nella fase di sviluppo del prodotto, sia nella formazione al trade. Si lavora tutti di più rispetto al passato, ma gli sforzi sono ripagati dalla soddisfazione dei clienti”.

Tra arte e mercatini

I pacchetti, che il gruppo presenterà a TTG Travel Experience, sono realizzati in collaborazione con Mosa, Dmc specializzata sulla destinazione. Tra i prodotti le passeggiate tra le istallazioni luminose di Bright Brussels, il Festival delle luci che si svolgerà tra fine ottobre e novembre, per poi proseguire con le serate dedicate all’anima goliardica della città, durante la rassegna Bruxelles sur Scenes. In programma anche i mercatini di Natale e diversi appuntamenti legati al design e all’arte contemporanea.



A tu per tu con le agenzie

“Mai come oggi - aggiunge Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto) - il mondo del turismo ha bisogno di unione e di sinergia tra gli operatori. Siamo da sempre aperti alle collaborazioni e in KKM Group abbiamo trovato un partner ideale. Siamo alla ricerca di agenzie che abbiano il medesimo spirito e, dopo TTG Travel Experience, realizzeremo degli eventi per intercettarle”.



Novità anche sul fronte delle travel experiences, ormai diventate il marchio di fabbrica di KKM Group, a cominciare dalla Formula 1, di cui l'operatore è concessionario in esclusiva sul mercato italiano in collaborazione con Roberto Bianchi e la sua All Sport Management, società specializzata in sport events e hospitality.