15:31

Potenziare il portale generalista b2b con il perfezionamento del booking online della programmazione t.o. e far uscire due cataloghi, uno per il corto e medio raggio (con il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Sicilia, e poi Baleari, Tenerife, Sharm el Sheikh, Marocco e crociere in Caicco alle Eolie) e uno per il long haul, che includerà Oceano Indiano, Emirati Arabi, Usa, Caraibi, Canada e Polinesia.

Sono questi i due obiettivi a breve termine di Siramani Tour Operator, che sta lavorando alla ripartenza continuando nel suo percorso di comunicazione incessante al mercato e iniziative commerciali mirate. Un percorso che ha visto TTG Travel Experience come tappa fondamentale: “Sono stati tre giorni davvero intensi e proficui - commenta Gianluca Propoli, direttore vendite e marketing di Siramani -, sia dal punto di vista della affluenza di agenti di viaggi allo stand, sia per potenziare accordi di persona con alcuni partner strategici”.



Il successo della fiera

Un risultato soddisfacente per questo piccolo tour operator di nicchia, che vede nelle agenzie l’unico e fondamentale partner: “Al di là degli agenti di viaggi ormai fidelizzati - aggiunge Propoli - la gratificazione più grande è stata quella di conoscere decine di agenti passati allo stand appositamente per conoscerci a seguito della incessante campagna di comunicazione avviata da mesi e che li ha incuriositi positivamente non poco”.



In occasione del TTG, Siramani ha lanciato anche un contest dedicato agli agenti di viaggi con l’hashtag #DubaiConSiramani, mettendo in palio un soggiorno a Dubai con ingresso ad Expo e tampone prima del rientro per 2 persone.