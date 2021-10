Avalon Waterways: l’anteprima del 2022 dei boutique hotel galleggianti

di Paola Trotta

12:02

I boutique hotel galleggianti di Avalon Waterways torneranno potenziati per l'estate 2022 a testimonianza del successo riscontrato dalle crociere fluviali di lusso. Le anticipazioni sulla prossima stagione sonostate presentate in anteprima nel corso di TTG Travel Experience.

"Le nostre navi sono veri propri boutique hotel galleggianti ideali per una clientela medio-alta incerca di un nuovo modo di visitare le città" afferma Chiara Gobbi (nella foto), ceo di Romitalia, società distributrice del brand Avalon Waterways in Italia.



La programmazione

"Per la prossima stagione alle crociere di 8 giorni e 7 notti, Romantico Reno da Amsterdam a Basilea e Incantevole Danubio da Deggendorf a Budapest, si aggiunge il nuovo itinerario Le Gemme del Reno con un'unica partenza il 21 agosto da Amsterdam in direzione Francoforte. Novità della stagione 2022 anche le crociere brevi di 4 giorni e 3 notti, come Un Assaggio di Danubio da Budapest a Vienna".



Effetto sorpresa

Oltre ad un'ampia offerta gastronomica, e numerose escursioni, tutte in lingua italiana e adatte a ogni tipologia di viaggiatore, vera chicca sono le Suite Panorama che si aprono da parete a parete trasformando la cabina in un balcone all'aperto dal quale ammirare magnifici panorami comodamente sdraiati sul letto.



"Puntiamo ad una strategia multicanale -prosegue Gobbi - e le adv sono fondamentali, infatti proseguono le attività di formazione e il programma di incentivazione".