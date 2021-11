14:04

Bisogna tenere d’occhio i movimenti di Domina. La società guidata oggi da Eugenio Preatoni pare molto attiva sul fronte del calciomercato.

In queste settimane, in vista della quotazione sulla Borsa di Parigi della holding di famiglia, si sta infatti muovendo alla ricerca di nuovi manager per dare impulso nel 2022 alla divisione turistico-alberghiera.



Non mancano sondaggi e ammiccamenti con alcuni manager di primo livello del comparto per piantare le 'bandierine' sul terreno.



Avere in casa una struttura di forte richiamo con il Coral Bay a Sharm potrebbe servire per avviare una serie di progetti più strutturati sul mercato del turismo.



Un settore che nelle ultime due stagioni ha lasciato alcune fette di business scoperte. Servono denaro e manager di prima fascia per fare il salto di qualità. Per quanto riguarda il primo, la Borsa servirebbe anche a questo, con iniezioni di liquidità. Mentre Eugenio Preatoni dovrebbe dedicarsi alla ricerca degli uomini giusti. Non perdiamo di vista i movimenti in casa Domina…