King Holidays, inverno al sole di Malta

12:24

King Holidays scende in campo con un’ampia gamma di proposte per la stagione invernale a cominciare da Malta, tra i prodotti di punta della programmazione.

Il t.o. ha programmato una serie di pacchetti validi per tutta la stagione invernale che spaziano dai city break a Valletta ai circuiti settimanali dedicati alla scoperta degli angoli più nascosti dell’arcipelago, fino agli itinerari avventuracon escursioni all’aria aperta a contatto con la natura che combinano le due isole maggiori: Malta e Gozo.



Focus anche sulle festività, approfittando di antiche tradizioni religiose e di un ricco calendario di appuntamenti, come Fairyland, il villaggio natalizio di Valletta e il Magical Illuminated Trail, itinerario tra i boschi di Buskett tra lanterne e installazioni luminose. Per Immacolata e Capodanno, King Holidays propone soggiorni di 5 giorni a Valletta, con possibilità di scelta tra più date di partenza e resort di diversa categoria.

In alternativa, è possibile optare per la partenza speciale del tour Malta Discovery, dal 26 dicembre al 2 gennaio. L’itinerario parte da Valletta, proseguendo quindi per Mdina e per le Tre Città, note come Cospicua, Vittoriosa e Senglea, che si affacciano su un vivace waterfront. Tappa finale a Gozo.



Barbara Cipolloni (nella foto), product manager King Holidays, ha spiegato: “I nostri pacchetti sono disponibili in bassa e in alta stagione. Abbiamo investito in modo particolare sulle festività perché si tratta di una destinazione comoda, sicura, versatile e adatta ad una clientela trasversale. Le proposte da catalogo possono essere personalizzate per chi desidera dare un taglio particolare alla vacanza: benessere, natura, cultura, sport e vacanze studio. Tutte le partenze di tour e city break sono previste da Milano e Roma”.

Per promuovere la destinazione, King Holidays ha sviluppato in collaborazione con Malta Tourism Authority una campagna di comunicazione integrata online e offline con un focus sul consumatore finale e l’invito a prenotare in agenzia di viaggi. Diversi i mezzi pianificati, a cominciare da tv, radio e social media.