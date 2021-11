Giocamondo, borse di studio da 2mila euro agli studenti più meritevoli

16:16

Giocamondo Study premia gli studenti più meritevoli. Il tour operator specializzato in vacanze studio mette in palio cinque borse di studio del valore di 2mila euro ciascuna per consentire a cinque ragazzi di seguire un programma scolastico all’estero, presso una struttura qualificata.

Il bando è già online sul sito dell’operatore. “È un segnale forte – spiega il presidente del Gruppo Giocamondo, Stefano De Angelis – che abbiamo lanciato, in questa fase delicata, per supportare i giovani, in questa loro importante scelta, sia dal punto di vista economico che da quello dell’assistenza professionale qualificata, nel pieno rispetto di tutte le normative anche in materia sanitaria. Vogliamo essere vicini a loro e sostenere le loro scelte”.



Come partecipare

Per potersi aggiudicare una delle cinque borse di studio, i giovani interessati dovranno presentare entro il prossimo 15 dicembre la domanda di partecipazione al bando, compilando un modulo sul sito dell’operatore. Il t.o. richiede anche la compilazione di un test di lingua e la realizzazione di un video di presentazione della durata di circa 60 secondi in cui lo studente dovrà presentarsi e illustrare le motivazioni che lo spingono a partecipare.



Possono candidarsi gli studenti che attualmente frequentano il secondo e il terzo anno di scuola superiore secondaria italiana, per poi partire per l'estero rispettivamente in terzo e quarto superiore.



I partecipanti possono scegliere tra uno dei programmi scolastici all’estero (trimestrali, semestrali o annuali) proposti da Giocamondo Study in Paesi quali l’Inghilterra, i Paesi Bassi, l’Irlanda, la Germania, la Spagna, gli Usa, la Nuova Zelanda, l’Australia, il Canada e la Scozia. I ragazzi dovranno, tra i requisiti, anche avere una buona padronanza della lingua del Paese di destinazione.



Le borse di studio saranno assegnate tenendo conto della valutazione del video, del test di lingua e della media scolastica dell’anno 2020-2021. Il valore della borsa assegnata verrà dedotto dall’importo totale dovuto per il programma scelto. I nomi dei vincitori saranno resi noti entro il 28 febbraio 2022.