Il Mar Rosso secondo Valtur: prezzo bloccato e tampone gratuito

“Questo avvio stagione ci sta portando ottimi segnali”. Emmer Guerra, responsabile prodotto Estero Nicolaus (nella foto) non nasconde la sua soddisfazione per l’andamento del Mar Rosso di Valtur, che qui propone il Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay, ritenuto da Guerra “una delle migliori strutture di tutta Sharm el Sheikh e in cui Valtur ha una posizione di esclusività importante”.

Un piano voli da tutta Italia

Il prodotto, che offre un servizio di alta qualità, sta incontrando dei viaggiatori più esigenti. Altro fattore fondamentale per il buon andamento della destinazione è l’articolato piano voli che interessa tutto il territorio italiano, con collegamenti da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.



A tutela dei clienti l’operatore offre la certezza della tariffa bloccata, senza adeguamenti carburante, e la gratuità del tampone per il rientro in Italia, per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre.



Per tutti, inoltre, inclusa nel prezzo c’è l’assicurazione Viaggia Sicuro di Europ Assistance, già aggiornata alle regole dei Corridoi Covid e senza alcun supplemento da versare.



“Abbiamo molto investito sui voli e la possibilità di partire veramente da tutte le aree geografiche del nostro Paese è un plus per le adv e una grande comodità per i clienti” rimarca Guerra.



I plus del resort

Il resort, a soli 11 km dall’aeroporto e a 6 dal centro di Naama Bay, ha un impianto architettonico originale, con alternanza su più livelli tra le zone verdi e le aree pool con vasche panoramiche a sfioro. La spiaggia è ampia e sabbiosa, con accesso alla barriera corallina da un pontile in legno.



L’offerta gastronomica del resort è seguita da un executive chef che dà alla proposta food un’impronta italiana; a disposizione degli ospiti ci sono anche il centro wellness con thalassoterapia e il centro Padi di riferimento di Sharm el Sheikh per gli amanti del diving.



La formula all inclusive proposta dedica un ristorante unicamente agli ospiti Valtur, e, tra le altre cose, dà la possibilità di consumare illimitatamente bevande analcoliche e alcoliche fino alle 2 di notte.

“Le festività imminenti - concude Guerra - stanno performando bene, così come la primavera, indicatore che testimonia il desiderio di outogoing del mercato italiano; e a breve ci saranno altre novità anche con altri marchi del nostro gruppo, a cominciare da Nicolaus Club e Nicolaus Prime”.