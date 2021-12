Il Capodanno secondo Mappamondo: Dubai e Abu Dhabi insieme

10:57

È un mix tra Dubai e Abu Dhabi quello che Mappamondo, tra i rivenditori ufficiali dei biglietti per l’Expo, propone a chi vuole festeggiare la fine anno al caldo degli Emirati.

Il viaggio include quattro notti a Dubai e tre ad Abu Dhabi, con un’intera giornata da trascorrere all’Expo 2020 con trasferimenti, pass di ingresso e voucher per il pranzo. È inoltre prevista la corsia preferenziale ‘Fast Track’ per la visita al Padiglione Italia, caffè espresso Lavazza incluso.



“Un viaggio unico, completo - spiega Andrea Mele, presidente e ceo Mappamondo (nella foto) -, che permette di visitare durante i giorni festivi di Capodanno sia Dubai che Abu Dhabi con l’aggiunta, imperdibile, di una intera giornata a Expo 2020 Dubai. Il tutto a un prezzo estremamente competitivo”.



Il soggiorno continua poi con Abu Dhabi, dove è prevista una mezza giornata di visita della città con guida in italiano e il biglietto di ingresso al Louvre Abu Dhabi.

A garanzia della clientela il tour operator offre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.

I voli sono da Milano e Roma, con partenze garantite a conferma immediata il 28 e il 29 dicembre.