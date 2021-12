16:59

Anche Astoi boccia la proposta contenuta nell’emendamento omnibus alla legge di Bilancio, che prevede un fondo da 150 milioni per i settori turismo, spettacolo e automobile.

Ai microfoni di Radio 24 Pier Ezhaya (nella foto), presidente dell’associazione dei tour operator, manifesta tutta la sua perplessità sull’intervento: “Inglobando 3 settori così importanti e tutti in grande difficoltà non si risolve la grande crisi che interessa in nostro comparto – dice -. Il turismo è in una situazione vicina al collasso”.



Il turismo vuole di più

Ezhaya non fa mistero che il settore si aspettava qualcosa di più: “Ci aspettavano qualcosa di specifico – spiega -. Noi abbiamo chiesto 500 milioni solo per un fondo dedicato ad agenzie di viaggi e tour operator, l’apertura di nuovi corridoi turistici verso altre 4 o 5 destinazioni che riteniamo non rappresentino rischi per i nostri concittadini e qualche mese di cassa integrazione perché non ne verremo fuori sicuramente a breve”.