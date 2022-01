Fincantieri, varata ad Ancona la Viking Neptune

08:00

Si chiama Viking Neptune ed è l’ultima nata di casa Viking. La nuova unità da crociera commissionata a Fincantieri è stata varata presso lo stabilimento di Ancona e si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni.

Come le unità gemelle infatti offre 465 cabine e potrà ospitare 930 passeggeri. Come riporta Milano Finanza, Viking Neptune, nona della classe, è stata progettata seguendo i dettami di uno stile scandinavo moderno. Le navi Viking sono fornite di moderni sistemi di sicurezza, compreso il ‘safe return to port’. Sono inoltre dotate di motori ad alta efficienza per ridurre consumi e inquinamento dei gas di scarico.



Fincantieri ha avviato il suo rapporto con Viking nel 2012; dal primo ordine di due navi, oggi la collaborazione ha raggiunto le 20 unità in totale, incluse le due navi da crociera speciali ordinate a Vard, Viking Octantis e Viking Polaris e le opzioni. Altre nove unità, incluse quelle in opzione, prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani nei prossimi anni.