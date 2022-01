Human Company, accelera il progetto Delta Farm a Porto Tolle

08:00

Inizia finalmente la fase di demolizione della ex centrale Enel di Porto Tolle. Al suo posto sorgerà Delta Farm, il villaggio turistico ecosostenibile di Human Company.

La progettazione dello sviluppo del futuro villaggio Delta Farm è già stata avviata e si prevede venga conclusa entro il 2022: un gruppo di progettazione qualificato in interventi nel rispetto della sostenibilità ambientale lavorerà infatti in parallelo alle demolizioni per accelerare i tempi sulla tabella di marcia, rivista anche alla luce della pandemia.

L’ottenimento della Scia costituisce uno step fondamentale nel percorso di conversione dell’ex centrale elettrica di Polesine Camerini nel progetto Delta Farm, che prevede la creazione di un villaggio turistico all’aria aperta, un polo per gli sport acquatici, un centro visite per la valorizzazione delle eccellenze ambientali e paesaggistiche del territorio e un centro per le produzioni tipiche. L’occupazione diretta prevista all’interno del villaggio è di circa 400 addetti, oltre l’indotto.



Secondo Mario Raniolo, direttore tecnico di Human Company: “Questo è un intervento complesso sia per la fase di decommissioning che per il futuro sviluppo turistico dell’area e costituisce per tutti gli attori una sfida impegnativa e motivante dal punto di vista della restituzione al territorio di aree prestate in altri tempi a soddisfare esigenze della collettività. Con la dismissione della Centrale Termoelettrica Enel di Polesine Camerini dovremo prestare grande attenzione alle aspettative dell’amministrazione comunale, dell’amministrazione regionale e della stessa Enel, sia in termini di qualità e sostenibilità degli interventi da realizzarsi, che di ricaduta occupazionale per il territorio stesso. Human Company, nelle persone del suo presidente esecutivo Claudio Cardini e del suo amministratore delegato Luca Belenghi, ha accettato questa sfida ed è confidente di poter raggiungere questi due obiettivi condividendo con il territorio le soluzioni tecniche che svilupperà”.