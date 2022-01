Quality Group: prenotazioni in ripresa e quattro cataloghi in uscita

10:19

Il turismo non si ferma e Quality Group continua a fare progetti per il futuro, forte di una ripresa delle prenotazioni. Ecco dunque che il gruppo ha deciso di ampliare la programmazione con quattro nuovi cataloghi in uscita in formato cartaceo e online: Europa, Nord Europa, Usa e Italia.

“L’emergenza sanitaria non è ancora cessata ma non ha spento la voglia di viaggiare - spiega Marco Peci, direttore commerciale Quality Group (nella foto) -; lo dimostrano le richieste e le conferme di prenotazione registrate da Quality Group a chiusura dell’anno 2021 e inizio 2022, che vedono in testa Europa e Nord Europa, Giordania, Dubai ed Abu Dhabi – anche in abbinamento a estensioni mare Mauritius, Seychelles e Maldive - e Stati Uniti. Istaele, invece, non è mai ripartito, mentre primi segnali molto interessanti ci sono per il Perù, soprattutto per le partenze da maggio ad agosto, e per l’Australia, che da quest’anno sarà privilegiata con un collegamento diretto da Roma a Perth”.



Quality Group rinnova per tutto il 2022 la formula QGFreetotravel che consente la cancellazione del viaggio per restrizioni da Covid o motivi sanitari fino al giorno della partenza, e fornisce copertura medica di alto profilo all’estero.



La formazione

A febbraio, poi, riparte il programma di formazione della Quality Group Academy, che quest’anno si avvarrà della presenza di Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore che, a partire dal 7 febbraio, terrà quattro incontri, durante i quali metterà in evidenza i plus di specifici territori quali elementi d’interesse turistico.



Da metà febbraio, inoltre, si terranno gli appuntamenti dedicati alla Digital Evolution e prenderà il via a marzo un vero e proprio Master in ‘QG Digital Tourism PR Specialist’.