Il vento è cambiato e si comincia a respirare un’aria nuova. Questa la sensazione che si percepisce negli ultimissimi giorni, e che fa ben sperare in una ripresa più duratura. Perché se gli operatori tornano a scommettere su nuovi prodotti, su opportunità diverse e su tipologie alternative di viaggio, forse si sta davvero voltando pagina.

Sicuramente anche l’apertura dei corridoi covid free verso altre destinazioni ha contribuito a dare fiato al mercato, ma non è solo questo. A essere cambiata è anche la vision sul futuro, al di là delle restrizioni e delle regole del presente.

Le avvisaglie di questa nuova voglia di ricominciare si avvertivano già dalle campagne di recruiting annunciate nelle scorse settimane da diversi operatori del comparto turistico.

E oggi il trend si fa sempre più evidente anche sul fronte del tour operating.

I nuovi progetti

La famiglia Pompili appare sempre più legata alla Sardegna, soprattutto dopo aver siglato l’acquisizione del nuovo villaggio Veratour Amasea a San Teodoro. Un investimento importante per un operatore che sta puntando molto sull'Italia.

Dopo lo sbarco in Grecia con il brand Valtur, è di ieri la notizia che il Gruppo Nicolaus è tornato anche sulle coste spagnole, con tre new entry nella collezione Nicolaus Club tra le Canarie e le Baleari. La notizia segue il rilancio del brand Turchese, con la promessa di mettere in campo una programmazione forte di oltre 500 prodotti e 20 strutture flagship di destinazione, i Paradise & Friend, distribuite tra Spagna, Tunisia, Marocco, Croazia, Grecia, Turchia, Israele, Mar Rosso, Egitto Classico, Emirati Arabi, Africa Orientale, Oceano Indiano ed Estremo Oriente.

Dal canto suo, Boscolo ha appena messo in campo venti nuove brochure con oltre 170 tra i migliori Viaggi Guidati dell’operatore. Perché il 2022 potrebbe finalmente essere “L’anno dell’Europa” come sottolineato dalla stessa Elisa Boscolo.

Siramani strizza l’occhio a nuove modalità di vacanza, annunciando l’acquisto di un caicco con l’obiettivo di allungare la stagionalità. La proposta del t.o. prevede quindi da maggio a settembre crociere settimanali alternando isole Eolie ed Egadi, per poi spostarsi a Tenerife per crociere alle Canarie durante l’inverno.



La scommessa lungo raggio

Ma l’aria nuova sta soffiando anche sul medio e lungo raggio. Grazie all’apertura dei nuovi corridoi turistici, Mappamondo rilancia con i pacchetti su Phuket, Cuba, Polinesia e Oman. “Siamo da tempo pronti con il prodotto per queste destinazioni - conferma il ceo Andrea Mele –. Sono bastati pochi giorni per aprire le vendite e distribuire le nostre offerte; questo grazie soprattutto alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con i principali alberghi e ai collaboratori che abbiamo in loco, che sono rimasti sempre attivi”.

Anche in casa di Idee per Viaggiare i nuovi corridoi hanno portato un vento nuovo. Il t.o. registra infatti un crescente aumento delle richieste di preventivi e prenotazioni e per la primavera Dubai e Maldive riconfermano i trend più alti. L’interesse per Expo di Dubai traina la destinazione, che si riconferma meta ideale sia per un long weekend sia come breve stop sulla tratta per le Maldive. Arcipelago che, fino a aprile, ha tassi di prenotazione molto performanti. E i trend per l’estate delineano una forte ripresa delle richieste per gli Stati Uniti, come meta in sé o in combinazione con Repubblica Dominicana, Aruba e Hawaii. Cominciano infine ad arrivare richieste per la Polinesia - soprattutto per l’autunno – una delle mete più ambite per i viaggi di nozze, per lungo tempo rimandati.



Fino ad ora si tratta solo di segnali, che tuttavia potrebbero portare nel tempo a una ripresa più significativa, soprattutto se associati al termine dello stato d’emergenza il prossimo 31 marzo.