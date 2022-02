15:31

L’Australia apre i confini e torna sulla mappa del turismo. Per festeggiare l’evento Discover Australia, brand del Quality Group, organizza 12 eventi simultanei in altrettante città italiane, che coinvolgeranno in totale 600 agenti di viaggi della Penisola, più altrettanti in collegamento online.

Gli appuntamenti si terranno il 21 febbraio e saranno realizzati con Tourism Australia e il supporto di Qantas e Tourism Western Australia.



Trieste, Palermo, Torino, Milano, Brescia, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Civitanova Marche, Roma e Bari: queste le 12 città che ospiteranno i ‘Lights from Australia’, che vedranno anche la partecipazione in collegamento da Sidney Philippa Harrison, general manager di Tourism Australia, e da Melbourne Cinzia Burnes, coo di The Aot Group, che dialogherà in diretta con Adolfo Farisato di Qantas, Eva Seller, general manager di Tourism Australia Europe, Craig Smith, tourism Western Australia, Matteo Prato di Tourism Hub, Roberto Boni e Marco Peci di Discover Australia Quality Group.



Per approfondire il tema della riapertura dei confini, il 15 febbraio alle 10 si terrà un QMeet Australia: gli agenti interessati possono iscriversi sul sito del Quality Group.



“Siamo molto felici perché se il paese che ha applicato tra i più rigidi protocolli per la gestione dell’emergenza sanitaria, serrando completamente i suoi confini per due lunghi anni, decide oggi di riaprirsi al turismo significa che siamo alla svolta - commenta Marco Peci direttore commerciale Quality Group -. Siamo quindi entusiasti di poter brindare alla rinascita del turismo australiano ed onorati di farlo insieme ai nostri partner, enti del turismo, fornitori ed Agenti di Viaggio. Non è più il momento di sognare ma di ripartire”.



Eva Seller, regional general manager continental Europe di Tourism Australia, aggiunge: “L’Italia e l’Australia non sono mai state così vicine come oggi. L’Australia con le sue infinite bellezze naturali, con i suoi luoghi iconici e gli spazi immensi in cui immergersi non sono mai state così appetibili e speriamo che i viaggiatori italiani colgano l'opportunità di innamorarsi nuovamente dell'Australia”.