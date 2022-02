Ota Viaggi: dieci new entry nella programmazione Mare Italia

15:28

Ota Viaggi amplia gli orizzonti e nell’Extra Catalogo inserisce nuove destinazioni all’interno della Penisola per la programmazione estiva, con dieci nuove strutture tutte legate al Mare Italia.

In elenco ora si trovano l’Hotel Club Selinunte Beach in Sicilia; il Family Village a Otranto, il Marelive a Torre Sant’Andrea, il Villaggio Piano Grande e il Green Park Village a Vieste per la Puglia; il Sybaris Costa Hotel e La Porta Del Sole a San Ferdinando in Calabria; il Cristallo Palace Hotel Terme e il President Hotel Terme a Ischia ed ancora il Baia Toscana Resort a Tirrenia per la Toscana.



Anche per queste strutture saranno valide le promo ‘Io Prenoto… Anticipa l’Estate’ e la campagna commerciale Prenota Prima insieme a quelle dedicate a trasporti con pacchetto nave, più volo e trasferimenti.