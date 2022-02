Club Med assume: 500 posti per l’estate

09:21

Partono le selezioni per la stagione estiva in casa Club Med. L’operatore è alla ricerca di 500 G.E. e G.O. da impiegare nei resort in Italia, Francia, Portogallo e Grecia.

Tra le competenze richieste ai candidati gentilezza, responsabilità, multiculturalità, libertà e spirito pionieristico.



Per consultare le posizioni disponibili e candidarsi è possibile visitare il portale clubmedjobs.it. Inoltre, l’azienda ha in programma dei job days (con il supporto di Job Farm e Lavoro Turismo) e dei colloqui virtuali, che saranno annunicati sulla pagina Facebook di Club Med Jobs Italia



Il primo evento si svolgerà il 25 febbraio. I prossimi eventi saranno annunciati nel corso dei prossimi mesi.