Malgrado le difficoltà, le regole ancora in divenire, l’attesa di una nuova riapertura dei confini, l’aria che si respira in queste ore comincia ad essere più lieve. E uno dei comparti che in questi due anni ha mostrato maggiore resilienza e capacità di rinnovamento, quello delle crociere, torna ad essere il protagonista delle prime richieste che cominciano ad arrivare in agenzia.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 21 febbraio, nell’inchiesta realizzata dalla redazione gli agenti di viaggi raccontano come si stiano muovendo le vendite di un prodotto speciale, che molti ritengono essere quello dal miglior rapporto qualità – prezzo.



I dettaglianti tuttavia non mancano di sollevare perplessità su alcuni dei tanti nodi ancora da sciogliere, in primis quello sul tanto atteso ritorno alle escursioni libere e quello sulle mete effettivamente raggiungibili. Mancano ad esempio ancora all’appello i Caraibi, una destinazione di fondamentale importanza sul nostro mercato.



Vi aspettiamo quindi lunedì 21 febbraio per sfogliare il nuovo numero, anche sulla Digital edition.