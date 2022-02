Wonder of the Seas al debutto: crociera inaugurale il 4 marzo

14:22

Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande al mondo, terrà il suo viaggio inaugurale il 4 marzo. Si tratta di una mega nave da 18 piani firmata Royal Caribbean, che può trasportare quasi 7 mila passeggeri e circa 2mila 300 membri dell'equipaggio.

La Wonder of the Seas, come segnalato su Il Messaggero, partirà da Fort Lauderdale in Florida con destinazione Caraibi. Da maggio invece si sposterà nel Mediterraneo occidentale con partenze da Roma e Barcellona.



L'imbarcazione, che per grandezza è l'equivalente di otto quartieri, è stata costruita in Francia, presso i cantieri di Saint-Nazaire e doveva essere consegnata all'inizio dell'anno scorso ma a causa della pandemia ha subito ritardi.