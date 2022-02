12:14

È fatta! Il turismo in Italia si rimette finalmente in moto. A confermarlo è Astoi, che in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook commenta i provvedimenti contenuti nell’ultima ordinanza appena firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’associazione sottolinea infatti in modo inequivocabile la caduta delle barriere che frenavano gli spostamenti per turismo.



“Si torna a viaggiare, abrogate liste paesi” recita l’apertura della nota di Astoi, che rimanda al testo completo dell’ordinanza.

Astoi specifica poi che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri il provvedimento “che nell’art. 5 recita: ‘A decorrere dal 1 marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022”.



Liste abrogate

Questa previsione, spiega Astoi, “comporta l’abrogazione delle ordinanze sui Corridoi turistici (28 settembre 2021 e 27 gennaio 2022) e delle ordinanze relative alle liste dei Paesi (22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2022). Dal 1 marzo si dà quindi operatività alle indicazioni Ue in materia di abrogazione di disposizioni normative e regolamentari che ponevano il divieto di spostamento in base ai Paesi piuttosto che in base alle condizioni di salute dei singoli cittadini”.



Questa volta è davvero tempo di ripartire!