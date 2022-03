Siramani cresce: una nuova risorsa al booking a lungo raggio

08:00

Siramani potenzia lo staff con una new entry al reparto booking. Si tratta di Martina Zanfagnin (nella foto) che, dal 1 marzo è entrata ufficialmente nel team booking a lungo raggio dell’operatore di nicchia torinese.

La Zanfagnin proviene da una pregressa esperienza prima in Quality Group, dove si occupava maggiormente di Australia, per poi passare durante gli ultimi anni in Amo il Mondo curando soprattutto le destinazioni come Oceano Indiano e Polinesia.



“L’inserimento di Martina Zanfagnin va a dare man forte al reparto lungo raggio a seguito dell’importante crescita che stiamo registrando già da settembre scorso relativamente a richieste di preventivi e conferme anche per le destinazioni più lontane”. commenta Alessandro Ragusa, ceo di Siramani.

Prosegue senza sosta, quindi, la ripresa totale della operatività per Siramani con investimenti costanti anche per potenziare ulteriormente alcuni reparti del t.o.



“Sono felice di iniziare questo mio nuovo percorso professionale all’interno di un tour operator con grandi progetti e ambizioni, dove ho trovato un clima di ottimismo e di grande coinvolgimento emotivo” aggiunge Martina Zanfagnin.