Volonline, i dati della ripresa: dal Sud le migliori performance

14:22

Numeri in ripresa per Volonline, che registra un’impennata di prenotazioni per il corto e medio raggio ma anche una ripartenza di alcune mete come l’Oceano Indiano, gli Stati Uniti e i Caraibi.

Incoraggiante il dato del fatturato del mese di febbraio che, seppur non ancora allineato a quello del 2019, si è chiuso al 92% rispetto a febbraio 2019. Nel dettaglio, come riporta la nota dell’operatore, il reparto tour operator ha chiuso all’89% e la biglietteria al 96%. Volonline ha inoltre onorato già oltre l’85% dei voucher emessi durante la pandemia. “Per quanto riguarda Volonclick - aggiunge la nota - febbraio 2022 è stato il mese con il fatturato più alto di sempre, +38% rispetto al 2019”.



L'importanza del Sud Italia

“Il mercato del Sud Italia è il più vivace in termine di crescita percentuale - spiega Luigi Deli, ceo e founder Volonline (nella foto) - e rappresenta più del 20% del fatturato di Volonline”.

E proprio al Sud l’operatore continua a investire: “In piena pandemia - racconta Deli - abbiamo deciso di coprire, dopo la Campania, anche la Sicilia con una nuova figura commerciale, Filippo Di Marzo, proveniente da World Explorer Tour Operator e rafforzato l’area campana con un altro commerciale, Gaetano Di Maro, già nella direzione commerciale e vendite de I Viaggi del Delfino, che affianca Marco Terlizzi, area manager e Fabio Noviello, coordinamento booking”.



Ma non basta: Volonline sta infatti analizzando diversi profili per la posizione di nuovo commerciale per l’area della Puglia e Basilicata.