Ávoris Corporación Empresarial, si lavora ancora per l’integrazione dei marchi

08:47

Si lavora ancora per portare a termine il processo di fusione tra Globalia e Ávoris. Il nuovo gruppo, Ávoris Corporación Empresarial, sarebbe ancora immerso nell’arduo compito di completare l’integrazione degli otre 30 marchi di proprietà della divisione viaggi Globalia.

Un’operazione che, secondo quanto avrebbe rivelato la direttrice generale tecnologia e innovazione di Ávoris, Mar Muñoz, intervenendo alla convention attuale di Avasa Travel Group, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. “La sfida a breve termine - ha dichiarato - è l’unità e che quindi le due imprese si uniscano”, riporta hosteltur.com.



La manager ha spiegato che lo scorso novembre è stata completata la fusione dei marchi al dettaglio (Halcón Viajes, B the Travel Brand e Viajes Ecuador), per un totale di circa 1.500 punti vendita. L’obiettivo ora “è fare lo stesso con i tour operator”, entro un periodo “di uno o due mesi”.



Secondo Muñoz “è giunto il momento di portare a termine questi processi interni per essere pronti al decollo dell’industria del turismo”. Al contempo, l’altra sfida del gruppo si giocherà sui piani della “digitalizzazione e della sostenibilità”.