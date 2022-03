08:35

Mantenere dritta la barra, serrare le fila e lasciarsi alle spalle la nuova emergenza generata dalla crisi russo-ucraina. I tour operator non hanno dubbi e, per certi versi, arrivano già temprati da due lunghi anni di pandemia. Due anni che hanno generato una situazione nuova e incontrollabile che ha coinvolto il mondo intero, sulla quale sembrava che l’ultimo decreto legge firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza avesse finalmente scritto la parola fine.

Così, anche nei giorni più difficili della guerra fra Russia e Ucraina, i tour operator attivi sia sul corto sia sul lungo raggio sono determinati ad andare avanti e a giocare fino in fondo quella che ormai è una partita irrinunciabile per la sopravvivenza futura. Fra speranze e progetti alcuni dei principali player del Centro Sud Italia si raccontano, proprio nella settimana in cui a Napoli si svolge Bmt.



