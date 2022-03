Tui Airways: stop alla mascherina sui voli per l'Inghilterra

15:00

Anche Tui si allinea ad altri player turistici togliendo l’obbligo della mascherina a bordo per la maggior parte dei voli da e verso l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord. L’operatore si muove sulla scia di Jet2, che è stata la prima compagnia aerea a eliminare l’obbligo della mascherina. In linea con quanto spiegato dal governo britannico Tui Airways consiglia comunque di mantenerla, anche se non è più richiesta legalmente.

Le mascherine restano invece ancora necessarie sui voli da e per il Galles e la Scozia e per i passeggeri che viaggiano negli Stati Uniti e in Italia. "È importante notare che potrebbe ancora essere richiesto di indossare una mascherina quando si lascia l'aereo e una volta all'interno dell'aeroporto nella destinazione di arrivo" ha aggiunto la società. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno esteso l’obbligatorietà della mascherina fino a metà aprile.