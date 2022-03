14:39

Nuovo rafforzamento per la squadra di Imperatore Travel che chiama Roberto Natali (nella foto) affidandogli la carica di direttore commerciale e marketing.

Si tratta di un manager di lungo corso nell’industria turistica all’interno della quale si è occupato di prodotto, attività commerciali, marketing, distribuzione organizzata e agenzie di proprietà per il Gruppo Alpitour e Welcome Travel Group.



Le sfide del comparto

“La sua comprovata professionalità e il suo background, ci permetteranno di dare ulteriore impulso alle nostre attività per superare le molte sfide che aspettano l’industria turistica italiana – commenta il fondatore del tour operator Luigi Polito -. Come Imperatore Travel World, infatti, ci candidiamo a giocare un ruolo importante per promuovere il Bel Paese, sostenere le economie locali, incentivare un turismo sostenibile verso i luoghi più belli d’Italia e creare nuovo valore percepito per tutta la filiera”.