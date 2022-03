08:04

Going volta pagina. È un Maurizio Casabianca (nella foto) determinato a presentare la nuova strategia del tour operator, pronto a bruciare le tappe in linea con un progetto di sviluppo che da qui al 2026 lo traghetterà dai 12 milioni di euro fatturati nel 2019 all’ambizioso traguardo dei 70 milioni circa.

La strategia

Come? A spiegarlo è lo stesso Casabianca, da poco più di quattro mesi nuovo chief commercial and operations officer, incontrato a Napoli durante la fiera. “Sono entusiasta e determinato a portare la mia esperienza al servizio di un brand che ha tutti i numeri per fare bene e diventare un punto di riferimento del tour operating. Malgrado la situazione contingente sia complessa, è necessario ragionare sul lungo termine perché la voglia di viaggiare c’è e la ripresa dovrà arrivare”.



Le linee di prodotto

Lo sviluppo del tour operator di casa Bluvacanze si articolerà su tutte le linee di un prodotto che verrà distribuito sul mercato agenziale nazionale e internazionale.

“Agiremo su tutta l’offerta, a cominciare dai viaggi di linea, che prevedono una customer experience su misura, senza limiti di area geografica e quindi dal corto-medio raggio fino al long haul”.

Un altro segmento di sviluppo riguarderà la linea resort, “Con una proposta di prodotto adeguata ai tempi, in sintonia con la crescente esigenza di esperienze uniche ed esclusive, da integrare alla vacanza in un’ottica tailor made. In questo senso puntiamo a un’innovazione del prodotto che faccia la differenza rispetto ai competitor e che incontri le esigenze di un target di viaggiatore attento, curioso ed esigente”.



Appuntamento al 5 aprile

Prossima tappa il 5 aprile, quando nel corso di una presentazione realizzata in collaborazione con Msc Crociere verranno svelati i dettagli dei progetti sui quali Going sta lavorando. “Spunti nuovi anche nel segmento dei servizi a terra. Ad esempio, nel 2023 Msc Meraviglia farà base tutto l’anno a New York, dandoci l’opportunità di organizzare pacchetti integrati ad hoc”.

La sfida è aperta e la squadra di Casabianca è più che mai determinata a portare a compimento il piano industriale che entro il 2026 prevede una profonda revisione e potenziamento di tutte le linee di prodotto.

Isabella Cattoni