P&O Cruises: “Tutta la flotta è pienamente operativa”

16:24

Con Arcadia, partita ieri per le Canarie, P&O Cruises ha completato il pieno ritorno in servizio di tutte le navi. In un intervento riportato da Travelmole, il presidente di P&O Cruises Paul Ludlow ha dichiarato: "Siamo tornati a navigare e questo è sicuramente motivo di gioia. Tutte e sei le navi sono tornate in attività; siamo lieti di accogliere nuovamente Arcadia in flotta. Questa nave è molto popolare tra i nostri clienti e so che il capitano e la squadra di bordo non vedono l'ora di salpare per gli itinerari che abbiamo programmato per quest'anno".

Britannia e Azura hanno registrato una buona stagione nei Caraibi, partendo dalle Barbados e trascorreranno l'estate nel Mediterraneo.



Iona ha trascorso i suoi primi mesi invernali alle Canarie e nel Nord Europa e presto si dirigerà verso i fiordi norvegesi per l'estate. "È evidente che i nostri ospiti sono tranquilli grazie alle misure che abbiamo adottato per proteggere la salute e sono felici di tornare a bordo", ha aggiunto Ludlow.



Arvia si unirà a P&O Cruises in dicembre come settima nave della flotta. Il viaggio inaugurale sarà alle isole Canarie, seguito da una stagione invernale caratterizzata dal volo più nave ai Caraibi, partendo dalle Barbados. Arvia, simile alla gemella Iona, sarà alimentata a gas naturale liquefatto.