09:16

"Tre nuovi Fruit Village, un format rinnovato per l'animazione e una certezza: "Nonostante la riapertura di altre destinazioni del Mediterraneo, la nostra Italia - sostiene il direttore generale Cristian Gabriele (nella foto) - continuerà a essere il punto fermo delle vendite". Parte da queste premesse la stagione estiva di Fruit Viaggi. Una stagione, osserva Gabriele, "che non mostra di sicuro le complessità dello scorso anno". E che "anche con le incertezze sul fronte geopolitico che tuttora permangono, ci ha comunque permesso di mettere in pancia una buona base di prenotazioni gruppi e vendite individuali in ripresa, anche se ancora sottodata o comunque non così anticipate come vorremmo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)