Napoleon: “Isole tirreniche verso una stagione più lunga”

"Le isole tirreniche attendono l'estate per la 'svolta'. "Purtroppo la Pasqua non ha registrato i numeri che tutti si aspettavano - osserva Marco Rosselli (nella foto), responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator, specialista su isola d'Elba, arcipelago toscano, Sardegna e Corsica - ma il risultato è dipeso anche dall'effettivo numero di strutture aperte. La maggior parte entrerà in servizio fra l'inizio e la metà di maggio, periodo tradizionalmente più indicato per vacanze a forte vocazione balneare. La nostra clientela cerca innanzitutto libertà, indipendenza, sia nei soggiorni in hotel che in appartamento, e per apprezzare al meglio le nostre destinazioni occorrono più giorni di quanti le vacanze pasquali riservino...". (Continua sulla Digital edition di TTG)