Il debutto di Aeroviaggi a Piazza Affari non avverrà prima di 3 o 5 anni. A dirlo è il presidente, Marcello Mangia, che, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore e rilanciata da affaritaliani.it, ha rivelato di voler temporeggiare sull’approdo in Borsa, per concentrarsi sullo sviluppo della partnership con Hotel Investment Partners (Blackstone).

“È un progetto su cui lavoriamo da tempo - ha spiegato - e che abbiamo per il momento solo accantonato per dedicarci a questa importante alleanza con Hotel Investment Partners. Pensiamo di poter arrivare alla quotazione in Borsa nell’arco di 3-5 anni”.



Il progetto Insulae

Con Hotel Investment Partners Aeroviaggi ha di recente dato vita a Insulae, una newco - di cui l’operatore manterrà una quota del 25% - che si occuperà dello sviluppo di 6 strutture a marchio Mangia’s: 3 situate in Sicilia e 3 Sardegna, per un totale di 1.900 camere.



A guidare Insuale saranno: Alejandro Hernandez Puertolas (Hip/Blackstone), nel ruolo di ceo; e Andrea Mangia, nel ruolo di presidente. Nel Cda siederanno anche Marcello e Marco Mangia.



Aeroviaggi manterrà, inoltre, la gestione di tutte le strutture alberghiere.



Lo sviluppo di Mangia’s

Per quanto riguarda gli hotel a marchio Mangia’s l’obiettivo è, ha rivelato Mangia, “un riposizionamento nel segmento alto dei 4 e 5 stelle, con un piano di investimenti deliberato di 100 milioni di euro. Ci si propone inoltre di crescere in modo sostanziale, ampliando il proprio portafoglio in destinazioni del sud Italia. Il business model - ha concluso il presidente di Aeroviaggi - è quello di diventare una management company partner ideale del capitale istituzionale”.