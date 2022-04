Msc, torna l’anticipo: aperte le vendite per l’estate 2023

09:49

Le crociere tornano a programmare con largo anticipo e anche Msc Crociere si unisce al gruppo completando la programmazione per il 2023 e aprendo le vendite. Un altro segnale importante della ripartenza del mercato accompagnato da un progressivo ritorno della domanda che il prossimo anno, secondo le previsioni della Clia, dovrebbe riportare il settore ai livelli del 2019.

I numeri

“Saranno ben 22 le navi della flotta impegnate per il prossima anno – sottolinea il managing director Leonardo Massa -, poiché oltre all’arrivo di Msc World Europa e Msc Seascape previsto per la fine del 2022, nel 2023 arriverà anche Msc Euribia. Il Mediterraneo si conferma protagonista indiscusso per Msc Crociere anche nella programmazione estiva del 2023 con ben 14 porti di imbarco solo in Italia”.



I numeri del 2023 prevedono più di 140 destinazioni in tutto il mondo, con itinerari che vanno dalle mini-crociere alle crociere di 21 notti. Due le navi che faranno il proprio esordio: Msc World Europa e Seascape: la prima, dopo l’inverno negli Emirati Arabi, trascorrerà poi la stagione estiva nel Mediterraneo toccando, in Italia, Genova, Napoli e Messina; la seconda si posizionerà a Miami per crociere sui Caraibi con tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata di Msc Crociere.