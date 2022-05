‘Panorama d’Estate’, tutti i servizi delle crociere in italiano di Avalon Waterways

14:45

Sono due le crociere estive di 8 giorni e 7 notti che, sotto il nome di ‘Panorama d’Estate’, Avalon Waterways dedica ai clienti italiani, rconuna serie di servizi loro dedicati.

La prima, ‘Romantico Reno’ va da Basilea ad Amsterdam con partenze il 3 e il 17 luglio e il 14 agosto, mentre ‘Incantevole Danubio’ comprende il tratto fluviale che va da Norimberga a Budapest ed è programmata per il 4 e 24 luglio e il 7 e 21 agosto. Durante ogni tappa dell’itinerario sono incluse escursioni e tour con guida in italiano, con approfondimenti culturali e attività esperienziali. In alternativa alle escursioni organizzate è possibile visitare i luoghi in autonomia, a piedi o in bicicletta, seguendo i consigli dell’Adventure Host, uno speciale concierge che si occupa anche del benessere degli ospiti organizzando ad esempio passeggiate nella natura, oppure lezioni di yoga o di pilates sul panoramico Ponte Sky. A bordo il personale parla italiano.



Le Suite Panorama

Le imbarcazioni di lusso si caratterizzano per le loro Suite Panorama con la loro grande finestra panoramica da parete a parete e da pavimento a soffitto che si apre per più di due metri trasformando la suite in un balcone coperto. La crociera suL Reno fa tappa in città e luoghi in Svizzera, Francia, Germania e Paesi Bassi. Tra le città incluse Colmar, la ‘Piccola Venezia’ nel cuore dell’Alsazia, Strasburgo e Magonza con la visita al Museo Gutenberg dedicato all’invenzione della stampa. La nave attraversa poi la spettacolare Gola del Reno con i suoi antichi castelli, prima di raggiungere Coblenza. L’ultima tappa prima di Amsterdam è Colonia.



La crociera sul Danubio, che parte da Norimberga, attraversa Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria, con tappe a Ratisbona, Passavia, Linz, Melk, la Valle di Wachau e Vienna, per poi concludersi a Budapest.