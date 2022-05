De Luxe Travels t.o. riapre le Maldive alle agenzie

17:26

Una serie di attività di consolidamento con il trade per festeggiare la fine delle restrizioni legate alla pandemia. È questa la road map di De Luxe Travels t.o., l’operatore lombardo di viaggi upper level guidato da Simona Di Pumpo, che ha appena riportato a casa il suo primo fam trip alle Maldive dopo lo stop legato all’emergenza Covid.

"È stato per noi un fam trip importantissimo che segna da un lato la fine delle restrizioni dovute alla pandemia e dall'altro il consolidamento dei rapporti con le nostre migliori e selezionate agenzie di viaggi partner che hanno testato con mano le proposte sulle destinazioni che sono il core business della nostra programmazione” dice Di Pumpo.

Fra le esperienze, durante il fam trip le agenzie sono state ospitate al Dhigufaru Island Resort, nell'Atollo di Baa alla Maldive, che l’operatore ha in esclusiva per l'Italia. “L'obiettivo è stato quello di immergere nell'atmosfera tipica maldiviana del nostro boutique hotel gli agenti in modo che possano trasmettere la loro viva esperienza ai propri clienti che vogliono scoprire o tornare in questo arcipelago amatissimo dal mercato italiano."

Le attività per le agenzie di De Luxe Travels t.o. continueranno nei prossimi mesi con serate tematiche organizzate dall'operatore nelle principali città italiane, dove verrà presentata la programmazione su Maldive , Sri Lanka, Seychelles , Mauritius, Penisola Arabica e Africa Australe e annunciati ulteriori fam trip.