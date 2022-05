08:04

Non ci sono solo le ultime navi della flotta che per tutta l’estate tornano a imbarcare dai porti italiani. A suggellare il nuovo patto stretto da Royal Caribbean International con il nostro mercato ci sono anche gli investimenti, milionari, lungo le coste della Penisola e la rimessa in moto della macchina commerciale per riportare le crociere Royal sugli scaffali delle agenzie.

Sul nuovo numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online, il progetto di ripartenza sull’Italia della compagnia, che si articola non solo attraverso l’immissione di prodotto fresco, ma anche portando a bordo delle navi circa un migliaio di dettaglianti entro la fine dell’anno.



Un vero “percorso di recupero” spiegato nei suoi passi fondamentali dal general manager Emea Gianni Rotondo (nella foto) in occasione della mini crociera che nei giorni scorsi ha radunato a bordo della nuova Wonder of the Seas centinaia di giornalisti e agenti di viaggi da tutto il mondo.



Il servizio completo sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online a questo link.